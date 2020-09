Atp Amburgo: Fognini prova a 'sgambettare' Ruud

La vittoria contro Philipp Kolschreiber nel primo turno ha ridato finalmente morale a Fabio Fognini, che dopo le eliminazioni al primo colpo sia a Kitzbuhel sia a Roma si ritrova agli ottavi di finale del torneo Atp di Amburgo, che precede nel calendario rivoluzionato dalla pandemia l’attesissimo Roland Garros. L’avversario del tennista ligure sarà però decisamente tosto: si tratta infatti di Casper Ruud, semifinalista a Roma e grande rivelazione degli Internazionali d’Italia.

Non è un caso che i bookmakers diano per favorito il norvegese, nonostante sia 15 posizioni sotto Fognini nella classifica Atp (30° Ruud, 15° il nativo di Sanremo): a Roma, infatti, ha avuto la meglio su giocatori di livello come Karen Kachanov, Marin Cilic e Matteo Berrettini, e nella semifinale ha fatto soffrire per oltre un set un campione assoluto come Novak Djokovic, attuale numero 1 al mondo.

Potrebbe essere importante, però, il fattore stanchezza: il norvegese, avanzato al secondo turno per il ritiro di Benoit Paire sul 6-4, 2-0, sarà alla decima partita in 24 giorni, Fognini appena alla quarta (iniziando due settimane fa).

Il pronostico secco, visto lo stato di forma, suggerisce comunque una vittoria del 21enne cresciuto nell’Accademia di Rafa Nadal (che tra l’altro ha vinto, benché su superficie dura, l’unico precedente contro l’italiano, agli Australian Open 2020). Bisogna però prestare molta attenzione nell’effettuare la propria puntata: se Fognini riuscisse a strappare almeno un set al proprio avversario non sarebbe certo una sorpresa.

OPTA | 23-09-2020 21:08