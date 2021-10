Atletico, un brutto cliente per sbloccarsi: il Liverpool

Atletico Madrid e Liverpool hanno giocato contro l’ultima volta negli ottavi di Champions League 2019/20, con gli spagnoli che hanno vinto entrambe le gare, 1-0 in casa e 3-2 in trasferta ai supplementari.

Il Liverpool non è riuscito a vincere nessuna delle quattro partite di Champions League contro l’Atletico Madrid (2N, 2P): ha affrontato solamente il Basilea così spesso (quattro volte) senza mai vincere tra Coppa dei Campioni e Champions League. Il Liverpool ha perso sei delle ultime sette trasferte europee in terra spagnola (1N) da quando ha battuto il Real Madrid negli ottavi di Champions League 2008/09. L’ultima vittoria dei Reds in Spagna è arrivata contro avversari inglesi, battendo il Tottenham 2-0 nella finale di Champions League 2019 nello stadio di casa dei Colchoneros, il Wanda Metropolitano.

L’undici madrileno non vince da quattro partite casalinghe di Champions (3N, 1P), la striscia più lunga senza vittorie interne nella competizione (quattro anche nel dicembre 2009). Il Liverpool non perde una trasferta nella fase a gironi di Champions League da settembre 2019 (0-2 contro il Napoli), con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei. La squadra di Jürgen Klopp ha segnato 18 gol e subito tre reti in queste sei gare.

Quattro delle ultime sette reti dell’Atletico Madrid in Champions sono state segnate negli ultimi 10 minuti, incluse le ultime tre.

L’attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez ha segnato 82 gol in 133 presenze con il Liverpool tra il 2011 e il 2014, anche se non ha mai giocato per il club in Champions League. La sua unica precedente presenza casalinga contro i Reds lo ha visto trovare la rete per il Barcellona nelle semifinali di Champions League nella vittoria per 3-0 del maggio 2019 (un gol). Mohamed Salah ha segnato in ognuna delle ultime cinque trasferte con il Liverpool in Champions League, la più lunga serie di reti segnate in trasferta per un giocatore dei Reds nella competizione.

