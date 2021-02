Atletico a Valencia per proseguire la serie

Il Levante non ha vinto nessuna delle ultime sei gare di Liga contro l’Atletico Madrid senza trovare il gol in quattro occasioni nel parziale; per il club, questa è la serie più lunga senza successi contro questo avversario nel massimo campionato. Il Levante ha perso due delle ultime tre gare interne di Liga contro l’Atletico Madrid dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti sei sfide contro i Colchoneros disputate al Ciutat de Valencia nella competizione.

L’Atletico Madrid, dopo una sconfitta nell’aprile 2012 contro il Real Madrid, non ha perso nessuna delle ultime 16 gare di Liga disputate il mercoledì; dall’altra parte, il Levante ha vinto solo due delle ultime sette partite nella competizione disputate in questo giorno della settimana. Il Levante ha perso l’ultima partita di Liga disputata al Ciutat de Valencia (0-1 con l’Osasuna), dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti nove gare interne; il Levante non perde due gare consecutive in casa nella competizione dal marzo 2019.

L’Atletico Madrid è imbattuto da 10 partite in Liga, mettendo a segno almeno due gol in ciascuna delle ultime sette; l’ultima volta che i Colchoneros hanno infilato più gare consecutive nella competizione con almeno due gol segnati risale al 1950 (12).

OPTA | 16-02-2021 14:22