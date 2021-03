Atlanta può continuare a volare

Gli Atlanta Hawks vogliono continuare a volare. In striscia positiva ormai da otto gare e reduci dal successo conto i Los Angeles Lakers (pur rimasti orfani di LeBron James) i falchi puntano ad espugnare per la seconda volta di fila lo Staples Center. Stanotte ad opporsi ci saranno i Clippers, che stanno proseguendo la loro altalenante stagione e si sono confermati squadra capace di qualsiasi risultato. Danilo Gallinari e compagni non partono con i favori del pronostico ma un’altra serata storta al tiro di Kawhi Leonard potrebbe regalare un altro prestigioso scalpo, peraltro già strappato nel primo scontro diretto stagionale.

Sempre nella notte torna in campo la capolista dell’Ovest, Utah. I Jazz hanno sulla carta un impegno più che abbordabile in casa dei Chicago Bulls. Stesso discorso per i Milwaukee Bucks che però non devono sottovalutare gli Indiana Pacers che non possono sprecare neanche una chance nella loro rincorsa ai playoff.

OPTA | 22-03-2021 11:32