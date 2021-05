Athletic, vincere in casa del Siviglia è rarità

L’Athletic ha vinto solo una delle ultime 23 sfide in casa del Siviglia nella Liga, 2-1 nel novembre 2011 con Marcelo Bielsa in panchina.

Il Siviglia non perde in casa contro l’Athletic da otto partite nella Liga, ottenendo cinque volte il clean sheet. L’Athletic ha vinto solo una delle ultime 23 sfide in casa del Siviglia nella Liga, 2-1 nel novembre 2011 con Marcelo Bielsa in panchina. Dopo il 2-1 nella gara d’andata, l’Athletic potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Siviglia nella Liga per la prima volta dal 2011/12, con Marcelo Bielsa in panchina. Il Siviglia ha vinto 22 delle 33 partite disputate in questa Liga e potrebbe eguagliare il proprio record di successi in una singola stagione del massimo campionato, stabilito nel 2014/15 con Unai Emery.

L’Athletic non ha mai vinto due partite di fila nella Liga con Marcelino Garcia Toral in panchina. L’ultima volta risale al luglio 2020 con Gaizka Garitano. Solo il Celta Vigo (sei) ha segnato più gol in contropiede del Siviglia (cinque) in questa Liga. Youssef En-Nesyri è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol della partita in questo campionato (nove).

Il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui ha perso solo uno dei sei incontri da allenatore contro l’Athletic considerando tutte le competizioni, proprio nella sfida d’andata (1-2). Il tecnico dell’Athletic, Marcelino Garcia Toral è imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Siviglia nella Liga: l’ultima sconfitta risale al marzo 2016 con il Villarreal

