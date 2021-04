Athletic-Valladolid, la cabala fa pensare al pari

L’Athletic ha vinto solo una delle ultime cinque sfide nella Liga contro il Valladolid dopo aver ottenuto quattro successi nei cinque confronti precedenti nella competizione. L’Athletic è imbattuto in casa nella Liga contro il Valladolid da sette sfide, dopo averne perse due delle quattro precedenti, ma l’ultima al San Mames è finita in parità (1-1).

Il Valladolid non vince in trasferta nella Liga contro avversari baschi da sette gare, dopo il successo 2-1 contro l’Eibar nel marzo 2019. L’Athletic non perde in campionato da sei partite, ma ne ha pareggiate cinque nella serie. Dopo aver ottenuto il successo nell’ultimo turno contro l’Atletico Madrid, i baschi potrebbero ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta da luglio 2020. Il Valladolid ha raccolto 29 punti in 32 giornate di questa Liga, il secondo peggior rendimento a questo punto del campionato nel 21° secolo (28 punti nel 2009/10).

L’undici biancorosso non ha trovato il successo nelle ultime quattro partite nella Liga disputate di mercoledì, mentre il Valladolid non ci riesce da 13 incontri giocati in questo giorno della settimana nella competizione.

OPTA | 28-04-2021 08:35