Atalanta senza rischi, Ajax che cerca un gollettino

Non c’è naturalmente soltanto Borussia Moenchengladbach-Inter nel martedì sera di Champions League, snodo cruciale per molte squadre impegnate nella più importante competizione continentale per club.

Alle 21 altre cinque partite in programma. C’è anche quella dell’Atalanta, che reduce dall’exploit di Liverpool (ma anche dal ko di campionato con l’Hellas Verona) ospita gli impronunciabili danesi del M idtjylland. Per gli scandinavi ridotte al lumicino le possibilità di tornare a casa anche con un solo punto, tra gli orobici, al di là dei soliti noti, potrebbe essere la serata giusta per una rete del bravo Pessina.

Il Liverpool non può steccare di nuovo e punta a fare un sol boccone dell’Ajax. Che però un gollettino potrebbe anche realizzarlo. Così come, in trasferta, c’è da aspettarsi che il Manchester City si prenda un punto in casa del Porto: i Dragoni cercano il successo per l’aggancio in classifica.

OPTA | 01-12-2020 17:56