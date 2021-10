Atalanta sempre in gol con la Lazio

L’Atalanta ha segnato nelle ultime 10 partite di Serie A contro la Lazio e ha una striscia aperta di gare in gol più lunga solamente contro Sassuolo (14) e Udinese (13). L’Atalanta ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Lazio e non arriva a due sconfitte interne di fila con i biancocelesti dal 2012, con Stefano Colantuono in panchina. L’Atalanta è la squadra che ha il più alto differenziale negativo di punti (-8) tra quelli conquistati in casa (cinque) e quelli conquistati in trasferta (13) in questa Serie A. L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sei partite interne di Serie A (2N, 3P), dopo aver trovato il successo in tutte le precedenti sette.

La Lazio ha perso ben 10 trasferte nel 2021 in Serie A (5V, 2N): l’ultimo anno solare in cui i biancocelesti hanno fatto peggio è stato il 2013 (11 sconfitte esterne).

Dúvan Zapata ha già segnato cinque reti in questo campionato: nella sua carriera in Serie A, considerando le prime 10 partite della sua squadra in campionato, ha fatto meglio soltanto nel 2019/20 (sei gol a questo punto del torneo). Nella scorsa stagione aveva segnato appena due reti dopo 10 giornate.

La prima marcatura multipla di Josip Ilicic con la maglia dell’Atalanta in Serie A è arrivata nel dicembre 2017 proprio contro la Lazio in un pareggio per 3-3, in cui trovò la doppietta anche Milinkovic-Savic.

Sergej Milinkovic-Savic ha partecipato a sei gol contro l’Atalanta in Serie A (quattro gol e due assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato: tre dei suoi quattro gol contro i nerazzurri sono arrivati a Bergamo, inclusa la sua prima doppietta nella competizione (dicembre 2017).

