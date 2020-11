Atalanta, ostacolo Hellas sabato sera

Tra le squadre nella metà alta della classifica, l’Atalanta è quella che ha subito più gol. È un punto dal quale si può partire nel ragionare sulla gara di sabato sera tra gli orobici e l’Hellas Verona.

La squadra di Gasperini arriva dalla trionfale trasferta di Champions League con il Liverpool, i veneti arrivano dalla doppia sconfitta in campionato (in casa con il Sassuolo, 0-2) e Coppa Italia (a Cagliari, 1-2): c’è quindi da aspettarsi una reazione da parte degli uomini di Ivan Juric.

Non sarebbe quindi clamoroso un pareggio con gol e, comunque, non ci sarebbe da sorprendersi qualora la formazione scaligera dovesse riuscire a realizzare una rete se non addirittura due contro un undici che, in questo campionato, è già incappato in rovesci più o meno inaspettati.

Dopo aver iniziato il campionato con quattro vittorie e due sconfitte, l’Atalanta ha tra l’altro pareggiato gli ultimi due incontri: solo una volta nella gestione Gasperini, i bergamaschi hanno infilato tre pareggi di fila in Serie A, nel maggio 2017.

OPTA | 28-11-2020 09:12