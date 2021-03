Atalanta, occhio ai bianchi anche venerdì

Lo Spezia ha ottenuto il suo primo pareggio a reti inviolate in Serie A nella gara d’andata contro l’Atalanta.

L’Atalanta non ha segnato nella gara d’andata contro lo Spezia: potrebbe rimanere a secco di reti in entrambe le sfide stagionali contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 2013/14 (due sconfitte per 0-2 con il Sassuolo). L’Atalanta ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, già una serie record di questo tipo per i bergamaschi. L’Atalanta, sconfitta nell’ultimo turno di campionato dopo cinque gare consecutive senza perdere, non colleziona due ko consecutivi in Serie A da ottobre 2020 (contro Napoli e Sampdoria).

L’undici bianco ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, tante sconfitte quante nelle prime nove gare esterne in assoluto nella competizione. Con una rete allo Spezia, Duván Zapata può diventare il secondo giocatore ad essere andato a segno in Serie A contro tutte e 20 le squadre attualmente nella competizione, dopo Ciro Immobile.

Il giocatore dello Spezia Emmanuel Gyasi è uno dei due giocatori al primo anno di Serie A (l’altro è Achraf Hakimi) con almeno quattro gol e quattro assist all’attivo nel torneo in corso.

