Atalanta, la favola riparte dalla Danimarca

L’Atalanta è pronta a cominciare la sua seconda avventura in Champions League. L’anno scorso il suo cammino da favola si è interrotto sul più bello ma ora non è tempo di rimpianti. Bisogna partire bene in un girone non semplice ma che può anche essere chiuso con la qualificazione. A differenza dello scorso anno, una falsa partenza impedirebbe alla Dea di giorarsi le sue chance con Liverpool e Ajaz. Motivo per cui stasera in Danimarca con il Midtjylland Gasperini non può fare calcoli e schiera fin da subito una formazione a trazione anteriore con Gomez alle spalle di Muriel e Zapata.

Dietro senza Caldara qualche problema potrebbe esserci, quindi è logico aspettarsi una partita con tanti gol. Magari più nel secondo tempo che nel primo, dove emozione e un minimo di tensione al debutto europeo potrebbero portare ad un blocco iniziale da entrambe le parti. Paradossalmente, l’Atalanta stasera ha dalla sua l’esperienza e la dovrà sfruttare per sorprendere i comunque poco conosciuti padroni di casa.

OPTA | 21-10-2020 10:15