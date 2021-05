Atalanta-Juventus, tutto in una sera

Sono 16 i precedenti in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: sei successi bianconeri contro quattro della Dea e sei pareggi completano il quadro. L’Atalanta ha vinto l’ultima gara giocata contro la Juventus (1-0 in Serie A): la Dea non ha mai ottenuto due successi consecutivi contro i bianconeri considerando tutte le competizioni, dal 1929/30.

L’Atalanta ha raggiunto la finale in due delle ultime tre edizioni della Coppa Italia, dopo esserci riuscita solo tre volte in precedenza nella competizione: l’unica vittoria del trofeo risale al 1963, 3-1 in finale contro il Torino. La Juventus giocherà la sua ventesima finale di Coppa Italia e finora ha alzato il trofeo in 13 occasioni, entrambi record nella competizione.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nei tempi regolamentari di tutte le ultime quattro finali di Coppa Italia disputate: tuttavia i bianconeri hanno perso ai calci di rigori l’ultima contro il Napoli (ai calci di rigore dopo uno 0-0). La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 17 partite di Coppa Italia, 0-3 proprio contro l’Atalanta nei quarti di finale dell’edizione 2018/19. In sei partite giocate in finale di Coppa Italia, l’Atalanta ha segnato soltanto tre reti, tutti nel match secco del 1963 vinto per 3-1 contro il Torino (tripletta di Angelo Domenghini).

Tutti i gol segnati dall’edizione 2017/18 in avanti in finale di Coppa Italia sono arrivati dal 56’ in avanti. Andrea Pirlo può diventare il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da tecnico, dopo Luis Monti, Carlo Parola e Dino Zoff. Gian Piero Gasperini (63 anni, 113 giorni) può diventare il tecnico più anziano di sempre a vincere la sua prima Coppa Italia e in generale il secondo più anziano, dietro a Nereo Rocco (65 anni e 62 giorni nel 1977, al terzo successo con il Milan).

