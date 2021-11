Atalanta in Svizzera per il bottino pieno

Lo Young Boys è stato battuto dall’Atalanta alla seconda giornata (0-1), nell’unico precedente tra le due squadre in competizioni europee. Gli elvetici hanno tentato solo tre tiri in tutta la partita (uno nello specchio), e solo uno nel secondo tempo.

L’Atalanta potrebbe vincere più di una vittoria contro un singolo avversario in una edizione di Champions League solo per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 2019-20 con due successi sul Valencia, in entrambe le gare degli ottavi di finale.

Dopo aver vinto le prime tre partite contro avversarie italiane in competizioni europee – tutte in Europa League tra il 2012 e il 2014 – lo Young Boys ha perso cinque delle ultime sei sfide contro avversarie dello Stivale (1V), incluse tutte le ultime tre.

Da quando ha vinto tre trasferte consecutive in Champions League senza subire gol tra ottobre e dicembre 2020 (4-0 v Midtjylland, 2-0 v Liverpool e 1-0 v Ajax), l’Atalanta non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime tre gare fuori casa nella competizione (1N, 2P), subendo otto gol nel parziale.

Lo Young Boys ha vinto la partita di apertura della fase a gironi della Champions League 2021-22 (2-1 v Manchester United), ma da allora ha subito tre sconfitte consecutive. Dovesse perdere questa partita, per la prima volta avrà registrato quattro sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee.

Dall’inizio della stagione 2019-20, l’Atalanta non è riuscita a segnare solo in tre delle 21 partite giocate in Champions League. Ha trovato il gol nell’86% delle partite nella competizione; la quinta percentuale più alta tra le squadre che hanno giocato più di 20 gare nel periodo, dopo Bayern Monaco (100%), Juventus (90%), PSG (89%) e Manchester City (88%).

