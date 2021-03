Atalanta in Spagna per un’impresa da leggenda

Il Real Madrid ha superato il turno in otto delle ultime nove occasioni in cui ha vinto il match d’andata in trasferta in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League. Tuttavia, l’unica eccezione fu proprio in questa fase della competizione nel 2018/19 contro l’Ajax, con una sconfitta 4-1 al Santiago Bernabeu.

Questo è il secondo incontro per l’Atalanta in trasferta contro un’avversaria spagnola in una competizione europea. In precedenza affrontò il Valencia negli ottavi di finale della Champions League 2019/20 vincendo per 4-3 (8-4 punteggio complessivo tra andata e ritorno). Il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 sfide di Champions League contro un’avversaria italiana, segnando almeno due reti in 10 di queste. L’ultima squadra italiana a mantenere la porta inviolata contro il Real Madrid nella competizione è stata la Juventus nel novembre 2008.

L’Atalanta ha vinto le ultime cinque trasferte in Champions League, striscia in corso più lunga nella competizione. L’Atalanta ha segnato 14 gol nel parziale, mantenendo la porta inviolata quattro volte (solo tre gol subiti). Il Real Madrid non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe di Champions League nella fase ad eliminazione diretta, incluse due sconfitte nelle due più recenti (con Ajax nel 2018/19 e Manchester City nel 2019/20). I Blancos non hanno mai perso tre gare di fila in casa nella fase ad eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League.

La squadra di Gasperini non ha ancora subito reti fuori casa in questa Champions League.

OPTA | 16-03-2021 10:46