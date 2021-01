Atalanta e Lazio per un posto al sole

Sono 10 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: i biancocelesti conducono per quattro successi a due, completano quattro pareggi. Dopo essere rimasta imbattuta in sei delle prime sette sfide contro la Lazio in Coppa Italia, l’Atalanta ha perso tutte le ultime tre contro i biancocelesti, rimanendo a secco di gol nelle due più recenti.

L’ultima sfida tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia risale alla finale del maggio 2019: successo della formazione di Simone Inzaghi per 2-0 (gol di Milinkovic-Savic e Correa). L’Atalanta è imbattuta nei cinque precedenti casalinghi contro la Lazio in Coppa Italia, mantenendo tre volte la porta inviolata.

Luis Muriel è il miglior marcatore dell’Atalanta in questa stagione in tutte le competizioni con 14 gol; in tutto il 2019/20, il colombiano aveva segnato 19 reti con la Dea.

Aleksey Miranchuk ha segnato un gol in ciascuna delle tre competizioni disputate dall’Atalanta in questa stagione – le sue tre reti complessive con la Dea sono sempre arrivate all’esordio nel torneo: in Champions League, Serie A e Coppa Italia.

Ciro Immobile ha preso parte a sei gol nelle ultime sette partite di Coppa Italia: quattro reti e due assist. Difficilissimo però che parta da titolare.

OPTA | 27-01-2021 12:38