Atalanta di nuovo a San Siro: l’attende il Milan

Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità. Nelle ultime sei sfide di Serie A tra Atalanta e Milan non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultimo incontro vittoria dei rossoneri a Bergamo a maggio). Da quando Gian Piero Gasperini allena l’Atalanta (2016/17), tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa in Serie A, il Milan è una delle due (con la Juventus) contro cui i bergamaschi hanno vinto meno incontri (solo uno, 5-0 nel dicembre 2019).

L’Atalanta ha raccolto 11 punti nelle prime sei giornate di questo campionato: ne aveva guadagnati 12 dopo le prime sei partite giocate nel 2020/21 e 13 nel 2019/20. Il Milan ha ottenuto 16 punti finora, con una vittoria i rossoneri eguaglierebbero la loro miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 nel 2003/04. Escludendo i calci di rigore, l’Atalanta è una delle quattro squadre di questo campionato (insieme a Sassuolo, Udinese e Verona) a non aver ancora segnato un gol su calcio piazzato.

Il Milan, alla pari del Napoli, è una delle due formazioni che invece non hanno ancora subito gol da palla inattiva.

Franck Kessié, ex del match, ha realizzato tre gol in Serie A contro l’Atalanta (contro nessuna squadra ha fatto meglio): l’ivoriano del Milan ha messo a segno due delle sue quattro doppiette in Serie A nello stadio di Bergamo (la prima contro la Lazio nell’agosto 2016, la seconda nell’ultimo match giocato a maggio contro i nerazzurri).

