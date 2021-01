Atalanta-Cagliari, match al freddo

Si gioca alle 21.15. Atalanta e Cagliari non hanno mai pareggiato in Coppa Italia in 11 confronti: bilancio di otto vittorie per i bergamaschi e tre per i sardi. La squadra nerazzurra ha vinto tutte le cinque gare interne di Coppa Italia contro il Cagliari: quella sarda è, assieme al Bari, la formazione che i bergamaschi hanno affrontato più volte in casa nella competizione mantenendo il 100% di successi (5/5).

L’Atalanta è reduce da due sconfitte in Coppa Italia: i bergamaschi non perdono tre gare di fila nella competizione da settembre 2003 contro Venezia, Triestina e Vicenza nel girone dell’edizione 2003/04. La Dea ha vinto 12 delle ultime 13 gare interne di Coppa Italia, unica eccezione del parziale una sconfitta per 1-0 contro la Juventus nella semifinale dell’edizione 2017/18.

Nelle ultime otto stagioni, l’Atalanta è arrivata agli ottavi di finale di Coppa Italia in sette occasioni passando il turno solo due volte: contro il Sassuolo nel 2017/18 e proprio contro il Cagliari nel 2018/19. L’ultima volta che gli isolani hanno superato gli ottavi di finale di Coppa Italia fu nel 2004/05, eliminando la Lazio: da allora sette eliminazioni in altrettante partecipazioni in questa fase della competizione.

OPTA | 14-01-2021 10:54