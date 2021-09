Atalanta, attenta al Villarreal al rientro

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Villarreal e Atalanta, mentre la squadra spagnola ha perso tre delle quattro gare di Champions League contro avversarie italiane (1V), perdendo una volta contro l’Inter nel 2006 e due contro il Napoli nella fase a gironi 2011/12.

Per la terza stagione consecutiva di Champions League, l’Atalanta affronta una squadra spagnola, anche se i precedenti incontri sono tutti avvenuti negli ottavi di finale: due vittorie e un 8-4 complessivo sul Valencia nel 2019/20, due sconfitte e un 1-4 complessivo contro il Real Madrid la scorsa stagione.

Il Villarreal ha giocato l’ultima volta in Champions League nel 2011/12, perdendo tutte e sei le partite della fase a gironi e finendo ultimo nel proprio girone.

L’Atalanta partecipa alla sua terza edizione di Champions League e ha superato il proprio girone in ciascuna delle due precedenti (2019/20 e 2020/21), finendo seconda in entrambe le occasioni e, nel 2019/20, diventando una delle uniche due squadre nella storia della Champions League a perdere le prime tre partite del girone e passare ugualmente, insieme al Newcastle nel 2002/03 (seconda fase a gironi).

Il Villarreal è alla ricerca della prima vittoria casalinga in Champions League dall’ottobre 2008, anno in cui vinse 6-3 contro i danesi dell’Aalborg. L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in Champions League (1N), mantenendo la porta inviolata in quattro di queste vittorie. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Real Madrid, nella trasferta degli ottavi della scorsa stagione.

