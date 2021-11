Atalanta a Torino con la Juve

La Juventus ha ottenuto solo due successi nelle ultime nove sfide, dal 2017 in avanti, contro l’Atalanta in Serie A (6N, 1P), dopo aver vinto 13 partite di campionato consecutive (striscia più lunga di sempre contro una singola avversaria per i bianconeri nel massimo campionato) – contro nessuna squadra la Vecchia Signora ha avuto una media punti così bassa nel periodo (1.3).

Grazie a 18 successi e sei pareggi la Juventus è imbattuta nelle ultime 24 partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A: i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga senza sconfitte casalinghe solamente contro Bari e Verona (entrambe 30). Considerando le ultime nove giornate di campionato, la Juventus ha conquistato 19 punti in Serie A (6V, 1N, 2P), uno in più dell’Atalanta (18) e meno solo di Milan (22 punti) e Napoli (20 punti) in questo parziale.

La Juventus ha perso due delle prime sei partite casalinghe di Serie A per la prima volta dal 1980/81 e con una sconfitta eguaglierebbe il proprio peggior risultato dopo sette gare interne: tre sconfitte nel 1956/57 e nel 1948/49.

L’Atalanta ha guadagnato 16 punti sui 18 disponibili in trasferta in questo campionato, record per i bergamaschi nelle prime sei gare esterne di Serie A – dopo sette partite i nerazzurri non hanno mai ottenuto più dei 15 punti della stagione 2020/21.

La Juventus ha segnato esattamente la metà (12 vs 24) dei gol realizzati su azione dall’Atalanta in questo campionato: in questa speciale graduatoria la formazione bergamasca è prima, la Juventus 10ª alla pari con Empoli e Spezia.

Federico Chiesa ha trovato il gol in tre delle quattro gare casalinghe di Serie A contro l’Atalanta, incluse le ultime due in ordine di tempo: tutti e tre i suoi gol alla formazione bergamasca sono arrivati da fuori area, con il piede destro e nel corso del primo tempo. Mario Pasalic è il centrocampista che ha partecipato attivamente a più gol in questo campionato (nove, grazie a quattro reti e cinque assist), lo stesso identico numero di gol cui hanno partecipato insieme Locatelli (quattro), McKennie (due), Bentancur (due) e Rabiot (uno). La Juventus è la squadra contro cui Luis Muriel ha giocato più partite (15), più minuti (696) e tentato più conclusioni (21) senza mai riuscire a segnare in Serie A; l’attaccante dell’Atalanta ha segnato contro ogni altra squadra affrontata almeno cinque volte nel massimo campionato.

