Atalanta a testa alta con il Liverpool

Altro appuntamento con la storia per l’Atalanta che a Bergamo dopo aver ospitato l’Ajax settimana scorsa riceve il Liverpool. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta passa anche da questi due match con i Reds che, forti del primato a punteggio pieno, potrebbero anche lasciare qualcosa per strada.

I favori del pronostico sono comunque per gli uomini di Klopp che dopo aver riempito di elogi Gasperini punta a batterlo per blindare la qualificazione.

La Dea, dal canto suo, priva di De Roon e Gosens, dovrà partire meglio di quanto fatto contro gli olandesi. Stavolta neanche Zapata potrebbe rimediare da solo a due gol di scarto regalati ai più esperti rivali.

L’assenza di Van Dijk in difesa deve comunque essere sfruttata in qualche modo da Gomez e compagni, che hanno bisogno di segnare per portare a casa almeno un punto, che sarebbe importante in ottica qualificazione.

L’effetto sorpresa non funziona più e tutti in Europa iniziano a temere la banda allenata da Gasperini.

OPTA | 03-11-2020 10:52