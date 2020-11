Atalanta, a Liverpool niente figuracce

Altra giornata storica per l’Atalanta che scende in campo stasera nel tempo di Anfield Road contro il Liverpool.

Il 5-0 subito a Bergamo è ancora ben chiaro nelle menti degli uomini di Gian Piero Gasperini che prima di tutto vogliono e devono evitare un’altra figuraccia. La qualificazione dipenderà comunque dall’ultima sfida ad Amsterdam contro l’Ajax ma questo non vuol dire che i nerazzurri orobici non debbano provare a portare a casa punti da questa durissima trasferta.

Klopp ha recuperato Salah, che potrebbe però partire dalla panchina. Diogo Jota dopo la tripletta dell’andata è il pericolo pubblico numero uno per gli ospiti, che hanno comunque recuperato Djimsiti e Hateboer. Gomez e compagni dovranno cercare di approfittare delle assenze in difesa per i Reds, che però finora non le hanno pagate a caro prezzo.

OPTA | 25-11-2020 11:36