Atalanta a caccia di punti con un Genoa tranquillo

L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (3-1 nel dicembre 2018), conquistando ben sette successi e due pareggi nel parziale. Dopo lo 0-0 della gara d’andata, il Genoa potrebbe restare imbattuto in entrambe le gare stagionali di Serie A contro l’Atalanta per la prima volta dal 2014/15 (2-2 all’andata e 4-1 al ritorno), quando sulla panchina del Grifone c’era proprio l’attuale tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini.

La Dea ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A in casa del Genoa: lo stesso numero di successi ottenuti in tutte le precedenti 31 gare esterne giocate in casa del Grifone nella competizione. Da quando è arrivato Davide Ballardini sulla panchina del Genoa (21 dicembre 2020) i liguri hanno collezionato 32 punti in 23 partite: in questo parziale sarebbero noni in classifica, con un punto in meno del Sassuolo e due della Roma.

Nel 2021 l’Atalanta è stata l’unica squadra di Serie A a tenere il ritmo dell’Inter: dall’inizio dell’anno ben 53 punti guadagnati dai bergamaschi, solo due in meno della squadra di Conte. L’Atalanta ha vinto 10 trasferte in questa Serie A e potrebbe eguagliare il suo record di successi esterni in un singolo massimo campionato: 11, ottenuti nello scorso campionato. Luis Muriel ha segnato 22 reti in questo campionato; solo due giocatori nella storia dell’Atalanta hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: Duván Zapata (23 nel 2018/19) e Filippo Inzaghi (24 nel 1996/97).

