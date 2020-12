Atalanta, 23 anni prendendo gol con la Juve

Sarà la sfida tra la Juventus e l’Atalanta ad aprire il mercoledì di serie A: la sfida dell’Allianz Stadium è in programma alle 18.30. I nerazzurri, reduci dal successo sulla Fiorentina, sono alle prese con il caso Gomez e si affidano davanti a Duvan Zapata, attaccante che con la sua fisicità può dare fastidio alla retroguardia dei padroni di casa come già capitato in passato.

La Juventus è imbattuta da 23 gare casalinghe in Serie A contro l’Atalanta (diciotto vittorie dei piemontesi, cinque pareggi): l’ultimo successo dei bergamaschi sul campo dei bianconeri nel massimo campionato risale ad ottobre 1989 per 0-1, con un gol di Claudio Caniggia.

La Juventus ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 35 partite di Serie A contro l’Atalanta (78 reti in totale), l’ultimo portiere della Dea ad aver mantenuto la porta inviolata contro i bianconeri fu Davide Pinato nel gennaio 1997: si tratta della striscia più lunga della Juventus con gol all’attivo contro una singola squadra nella competizione.

OPTA | 16-12-2020 11:38