Aston Villa, mai di mercoledì

Il Tottenham potrebbe vincere gara di andata e ritorno in una stagione di Premier League contro l’Aston Villa per la settimana volta, riuscendoci finora così tante volte solo contro Everton (sette) e Man City (otto) nella competizione. L’Aston Villa ha perso 12 degli ultimi 13 incontri con il Tottenham in tutte le competizioni, vincendo il restante nell’aprile 2015 sotto Tim Sherwood. Il Tottenham ha vinto l’ultima partita casalinga di campionato in 10 delle ultime 12 stagioni, ad eccezione della sconfitta per 1-2 contro il Southampton nel 2015/16 e del 2-2 contro l’Everton nel 2018/19.

L’Aston Villa ha vinto l’ultima trasferta di campionato in una sola delle ultime 18 stagioni, battendo l’Arsenal 2-1 all’Emirates nel 2010/11.

Gli Spurs hanno vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe di Premier League giocate di mercoledì, dalla sconfitta per 0-1 contro il Leicester nel gennaio 2016. L’Aston Villa ha perso tutte le cinque partite di questa Premier League giocate di mercoledì: il record di sconfitte in un giorno specifico della settimana in una singola stagione nella competizione appartiene al Tottenham, con sei sconfitte di domenica nel 1996/97. L’attaccante del Tottenham Harry Kane ha segnato sette gol nelle ultime sei presenze in Premier League contro l’Aston Villa, trovando la rete in ognuna delle ultime quattro contro i Villans.

OPTA | 19-05-2021 08:06