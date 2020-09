Astana a due punte sui due mari

Con sei mesi di ritardo scatta finalmente la Tirreno-Adriatico, la Corsa dei due mari giunta alla sua edizione numero 55. La concomitanza con la fase centrale de Tour de France fa sì che ci siano delle assenze importanti (nel 2019 Primoz Roglic è stato il primo sloveno a entrare nell’albo d’oro e ora è in lotta sulle strade dell’Esagono) ma nonostante ciò non mancheranno gli elementi con blasone e classe e in grado di dire la propria in una gara a tappe affascinante e non priva di insidie.

In questa edizione è stata aggiunta una giornata di gara: saranno 8 e non 7 come al solito le tappe. Finale con la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto che chiude ormai la Tirreno-Adriatico da cinque anni.

Il danese Jakob Fuglsang è il favorito per la vittoria finale ma dovrà stare attento a numerosi rivali, tra cui non va escluso Vincenzo Nibali, trionfatore nel 2012 e nel 2013. Più dello ‘Squalo’, però, piacciono Geraint Thomas, che non è stato portato al Tour, Simon Yates e Alexandr Vlasov, compagno di squadra di Fuglsang in Astana.

OPTA | 07-09-2020 09:11