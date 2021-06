Assen, le Yamaha si prenotano, ma ci sono delle incognite

Le Yamaha si prenotano per vincere il Gran premio d’Olanda delle MotoGp. Moto giapponesi protagoniste con Maverick Viñales e Fabio Quartararo che hanno dimostrato di avere qualcosa in più nei rivali sia venerdì che sabato e che domenica mattina sono stati i più veloci anche nel warm-up .

Detta così sembrerebbe che non ci siano margini per gli altri . E invece no. Perché al di là delle normali incognite che dà una gara di questo livello non si può non prendere in considerazione la questione legata agli pneumatici: il loro deterioramento può fare la differenza, rimescolando le carte sulla pista di Assen, una delle più caratteristiche dell’intero Motomondiale nonostante le recenti modifiche.

Marc Marquez, che parte molto da dietro, potrebbe essere aggressivo fin dai primi metri . Per Valentino Rossi dodicesimo posto in griglia di partenza ma anche un bel po’ più di fiducia rispetto al solito: un podio, proprio ad Assen, sarebbe qualcosa di straordinario …

OPTA | 27-06-2021 08:48