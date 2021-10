Ascoli, con la Spal la tradizione è positiva

L’Ascoli ha perso solamente una delle 10 sfide giocate contro la Spal in Serie B (3V, 6N): sconfitta 2-1 in casa dei ferraresi nel 1977.

La Spal non ha vinto alcuna delle prime quattro trasferte (1N, 3P) di questo campionato; i ferraresi non restano senza successo nelle prime cinque sfide fuori casa stagionali di Serie B dal 1978/79 (1N, 4P). La Spal ha pareggiato le ultime tre partite di campionato; i ferraresi non collezionano quattro segni ‘X’ consecutivi in Serie B da gennaio 1981.

L’Ascoli ha perso due degli ultimi quattro (2N) match di campionato: tante sconfitte quante quelle messe in fila dai marchigiani nelle precedenti 12. Dopo una striscia di cinque vittorie interne consecutive, l’Ascoli ha raccolto soltanto un punto nelle ultime tre gare casalinghe di campionato, nelle quali ha subito una media di due gol a partita (quattro clean sheet di fila in precedenza).

La Spal è la squadra che ha segnato più gol su punizione diretta in questo torneo; due, entrambi firmati da Federico Viviani.

Soufiane Bidaoui ha preso parte attiva a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime quattro presenze in Serie B, dopo aver segnato soltanto una rete nelle precedenti 14 gare nel torneo cadetto.

OPTA | 27-10-2021 22:45