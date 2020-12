Arsenal, un derby per risorgere

Manchester City-Newcastle e Sheffield United-Everton sono le gare che a Santo Stefano si disputeranno per la Premier League alle 21. Alle 18.30, invece, toccherà al derby londinese tra l’Arsenal e il Chelsea. Partiamo da qui, da quella che è una gara delicatissima per i Gunners e per il suo allenatore Mikel Arteta, che è a rischio esonero: al momento sono addirittura sette le giornate di campionato senza vittoria per i biancorossi, l’ultima è arrivata contro il Manchester United il primo novembre. I Blues cercheranno di approfittarne in un match dal quale c’è da aspettarsi almeno tre gol. Da aspettarsi acuti di Lacazette e Werner.

In Manchester City-Newcastle i padroni di casa non dovrebbero avere grandi problemi nel fare vale il fattore campo mentre in Sheffield United-Everton l’undici di Carlo Ancelotti dovrà fare i conti con l’orgoglio di una formazione che in classifica ha raccolto la miseria di 2 punti ma che arriva dal pareggio esterno ottenuto con il Brighton: gara da 2-2 quella con i Toffees?

OPTA | 26-12-2020 13:47