Arsenal senza alternative

L’Arsenal ha superato il turno nelle ultime due sfide europee a eliminazione diretta in cui ha perso l’andata (0-1 con il BATE Borisov a febbraio 2019 in Europa League e 1-3 con il Rennes a marzo 2019 nella stessa competizione): questo dopo aver passato il turno solo in due delle precedenti 17 occasioni di questo genere.

Il Villarreal ha superato il turno in 15 dei 16 doppi confronti nelle principali competizioni europee quando ha vinto l’andata: l’unica eccezione è stata nella semifinale dell’Europa League 2015-16, quando è stato eliminato dal Liverpool nonostante avesse vinto la gara d’andata.

L’undici londinese non ha trovato il successo nelle ultime due gare interne in competizioni europee, dopo aver vinto 11 delle 13 precedenti: i Gunners potrebbero registrarne tre di fila in casa senza vittorie in Europa per la prima volta da settembre 2003 (sei). Il Villarreal è imbattuto da 13 partite in competizioni europee, vincendo le ultime nove e trovando l’ultima sconfitta nell’aprile 2019 (0-2 contro il Valencia nel ritorno dei quarti di finale di Europa League).

I Gunners hanno perso solo uno degli 11 scontri a eliminazione diretta con avversari spagnoli in casa, con l’unica sconfitta arrivata nel febbraio 2016 contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League (0-2).

OPTA | 06-05-2021 07:45