Arsenal, massima attenzione con l’Aston Villa

L’Arsenal, che ha affrontato l’Aston Villa nella prima partita ufficiale all’Emirates Stadium, ha perso quattro delle ultime 10 partite casalinghe di campionato contro i Villans (6V). I Gunners hanno perso più partite di campionato nel loro nuovo stadio solo contro Man City (5) e Chelsea (6). L’Aston Villa ha vinto le ultime tre gare di Premier League con l’Arsenal, tante quante nelle precedenti 36 sfide nella competizione (9N, 24P): non vince quattro partite di campionato consecutive contro i Gunners da settembre 1962.

Ciascuno degli ultimi nove incontri di Premier League tra Arsenal e Aston Villa all’Emirates ha visto almeno tre gol segnati. L’unica sfida che ha visto una serie del genere più lunga nella competizione è quella del Manchester City in casa contro il Newcastle – 11 volte tra il 2007 e il 2020. L’Arsenal aveva vinto sette delle nove partite di Premier League di venerdì prima dell’inizio della scorsa stagione (2N). Da allora, tuttavia, i Gunners hanno perso ognuna delle ultime due partite di questo tipo, in casa contro l’Everton (0-1) e in trasferta contro il Brentford (0-2) nella gara di esordio di questa stagione.

Delle 12 squadre della Premier League che hanno giocato almeno 10 volte in Premier League di venerdì, solo Leicester (1/12) e Spurs (2/11) hanno una percentuale di vittorie inferiore in queste partite rispetto all’Aston Villa (2/10), che ha battuto gli Spurs 4-1 nel dicembre 1997 e l’Everton 2-0 nell’agosto 2019.

L’Aston Villa ha perso cinque delle ultime otto partite in trasferta di campionato (3V), tante quante nelle precedenti 17 (7V, 5N). Inoltre, i Villans non hanno mai vinto una trasferta di Premier League di venerdì (2N, 2P).

OPTA | 22-10-2021 07:44