Arsenal, mai di venerdì

L’Arsenal è imbattuto nelle ultime 24 partite casalinghe di Premier League contro l’Everton, dalla sconfitta per 1-2 a Highbury nel gennaio 1996. L’Everton non vince anche la gara di ritorno in campionato contro l’Arsenal dalla stagione 1985/86: 2-1 all’andata a Goodison Park a dicembre. Questo sarà il 200° incontro nella massima serie tra Arsenal ed Everton: i Gunners contano 98 vittorie finora, il numero più alto per una squadra contro un’avversaria nella storia della massima serie.

Quella londinese non ha mai perso in nove partite in Premier League giocate di venerdì ed è la squadra ad essere rimasta imbattuta più volte in un giorno specifico della settimana nel torneo. Le gare dei Gunners di venerdì hanno prodotto 42 gol in totale (4.7 a match), di cui 28 segnati dall’Arsenal.

Dopo il pareggio per 2-2 con gli Spurs la scorsa settimana, l’Everton diventerà la seconda squadra a scendere in campo in due venerdì consecutivi in Premier League, dopo l’Arsenal nell’aprile 2004 (4-2 con il Liverpool, 5-0 con il Leeds).

I Gunners hanno subito il primo gol della gara in ciascuna delle ultime quattro gare casalinghe in campionato. Le ultime tre gare dell’Everton si sono tutte concluse in parità, con i Toffees che non pareggiano quattro match di fila in Premier League dal novembre 2012, con David Moyes. L’Arsenal ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte in casa in questa Premier League, con solo Everton, Sheffield United (due a testa) e Newcastle (una) fare peggio.

