Arriva Roma: la cabala e non solo dicono Brescia

La serie A maschile di basket inizia il suo programma del fine settimana con la sfida tra Brescia e Roma. Il pronostico è nettamente a favore della formazione lombarda. I capitolini, dopo avere vinto un po’ a sorpresa all’esordio con la Fortitudo Bologna, hanno poi sempre perso. E rischiano seriamente di farlo anche sabato sera. Lo scarto, a favore dei padroni di casa, potrebbe assestarsi tra i 10 e 15 punti.

Sono diciassette in totale le gare giocate tra Roma e Brescia, sedici di queste tra il 1978 e 1988. Poi niente per oltre trent’anni. Nella scorsa stagione si è giocata solo la partita del girone di andata con la robusta vittoria di Brescia per 58-83. Brescia in casa ha vinto soltanto due volte contro Roma su otto precedenti. La cabala legata ai coach parla chiaro. Esposito ha sempre battuto Bucchi nella carriera da allenatore. Cinque i precedenti tra i due allenatori e cinque vittorie del coach di Brescia. Esposito non ha mai perso contro la Virtus Roma: due precedenti e due vittorie, mentre per Bucchi il bilancio è di una gara vinta e di due perse contro Brescia.

OPTA | 31-10-2020 16:19