Arriva la Roma: i bulgari vogliono evitare il poker

Il CSKA Sofia ha vinto solo una delle sette partite contro la Roma in competizioni europee (1N, 5P), ma il successo è arrivato proprio nell’ultima occasione in cui ha affrontato i giallorossi in casa, 3-1 nel dicembre 2020 in Europa League.

Dopo aver tenuto la porta inviolata in tutte le prime cinque gare in competizioni europee contro il CSKA Sofia, la Roma ha subito almeno una rete nelle due più recenti (sconfitta per 3-1 nel dicembre 2020 e successo 5-1 nella prima giornata di questa Conference League).

Il CSKA Sofia ha perso le ultime tre partite in Conference League e non fa peggio in competizioni europee dall’ottobre-dicembre 2009, in cui è arrivato a cinque, due delle quali contro la Roma.

La Roma ha perso solo due delle ultime 13 partite nella fase a gironi delle competizioni europee (8V, 3N), ma queste due sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta, inclusa quella per 1-6 nella gara esterna più recente, contro il Bodø/Glimt. La Roma ha segnato almeno due gol in 13 delle ultime 15 gare giocate in competizioni europee (incluse qualificazioni): nel periodo ha realizzato 38 reti, una media di 2.5 a incontro.

La Roma (19) può diventare la seconda squadra italiana capace di andare a segno in almeno 20 gare consecutive in competizioni europee UEFA dopo la Juventus, che è arrivata a 21 tra il 1996 e il 1997.

Tammy Abraham ha segnato quattro gol in cinque presenze in questa Conference League e può diventare il secondo giocatore capace di realizzare almeno cinque reti in una singola fase a gironi in una grande competizione UEFA con la Roma, dopo Edin Dzeko (cinque gol nei gironi di Europa League 2016/2017 e cinque gol nei gironi di Champions League 2018/2019).

OPTA | 09-12-2021 11:11