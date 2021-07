Argentina e Brasile per il titolo di regina del Sudamerica

La finale della Copa America mette di fronte le due nazionali più importanti del Sudamerica: l’Argentina e il Brasile se la vedranno al Maracanà, la cornice più affascinante per una gara di questo calibro.

In semifinale la Seleçao si è sbarazzata del Perù di Lapadula grazie al gol decisivo dell’ex milanista Paquetà dopo una grande giocata di Neymar. La Seleccion, invece, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1, ha avuto la meglio sulla tenace Colombia

L’Argentina non vince la Copa America da 28 anni, il Brasile è risultato sempre vincitore nelle edizioni che ha ospitato e, a eccezione del pareggio con l’Ecuador all’esordio, ha sempre vinto in questa edizione. Per fermare i verdeoro i biancocelesti si affidano al duo Messi-Lautaro Martinez, autore di 7 reti complessivamente.

OPTA | 10-07-2021 08:56