Argentina, dove il gol è quasi una rarità

Raramente nel calcio argentino si segna tanto. In nottata, per esempio, è finita a reti inviolate la sfida tra Boca Juniors e Racing, gara caratterizzata da pochi tiri in porta. Il Racing, va osservato, in nove partite ha subito una sola rete.

Altre tre le gare in programma oggi, lunedì, per la nona giornata di Primera Division. Newell’s Old Boys-Atletico Tucuman, Union-Argentinos Juniors e San Lorenzo-Patronato de Parana: potenzialmente poche le reti che si vedranno ma potrebbe fare eccezione Newell’s Old Boys-Atletico Tucuman, match con due compagini un po’ più prolifiche di altre.

OPTA | 30-08-2021 05:48