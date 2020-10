Arezzo-Perugia, quasi un derby

Quasi un derby quello tra Arezzo e Perugia, gara valida per la seconda giornata del girone B della serie C: le due città distano meno di cento chilometri anche se, naturalmente, la regione è differente.

Amaranto e biancorossi, che si sfidano lunedì sera in casa dei toscani, non sono partiti con il piede giusto in campionato: i primi hanno perso a Salò, i secondi, che nella passata stagione, va ricordato, giocavano in serie B, non sono andati più in là del pareggio casalingo con il Fano.

Tra i toscani in attacco partiranno Cutolo e Sane. L’ultimo arrivato Pesenti almeno all’inizio sarà in panchina. Davanti, tra gli umbri, toccherà a Falzerano, Murano e Melchiorri. Probabile che non sarà una gara con molti gol, ma se si vuole fare un ragionamento sui cannonieri i nomi sono quelli. La verve di Cutolo e la smania di Melchiorri potrebbero mettere questi due un gradino sopra gli altri diciotto uomini d’azione (più due portieri, naturalmente) che scenderanno in campo.

Calcio di inizio alle 21 agli ordini di Luca Zufferli di Udine.

