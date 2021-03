Antetokounmpo sogna il colpaccio

Notte ricca di partite, ben undici, in Nba. Partiamo dalla capolista, gli Utah Jazz, che partono decisamente favoriti contro i Cleveland Cavaliers, che hanno ormai salutato Drummond, volato ai Los Angeles Lakers dopo un solo anno in Ohio.

Situazione simile a quella dei San Antonio Spurs che dopo aver appena lasciato partire LaMarcus Aldridge ai Brooklyn Nets voltano subito pagina in una partita importante in ottica playoff contro i Sacramento Kings: i texani dovrebbero farcela ma non devono distrarsi con una squadra capace di tutto.

La partita più attesa è comunque quella tra i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers, due serie candidate alle Finals. Giannīs Antetokounmpo, spesso finito nel mirino della critica, sogna il colpaccio per rispondere a chi sottolinea come non sia decisivo nei big match. Decisivo sarà il duello con Kawhi Leonard, deciso a firmare la sesta vittoria di fila e proseguire la rincorsa alla vetta della classifica.

OPTA | 29-03-2021 09:12