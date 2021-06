Antetokounmpo e compagni vogliono pareggiare subito

Dopo aver subito guadagnato il fattore campo espugnando il Fiserv Forum di Milwaukee in gara 1 delle finali di Conference a Est, gli Atlanta Hawks di un indomito Trae Young vogliono proseguire nel loro sogno verso le Finals NBA.

Il play 22enne nella prima gara della serie (116 a 113 per Atlanta) è stato in grado di far registrare 48 punti a cui ha aggiunto 11 assist e 7 rimbalzi, trascinando la squadra della Georgia alla vittoria.

Nonostante abbiano iniziato questa ‘post-season’ nel ruolo di outsider, ora gli uomini di Nate McMillan non si vogliono fermare cercando di allungare ulteriormente sulla franchigia del Wisconsin che ha appena eliminato i favoriti numero uno alla vittoria finale ovvero i Brooklyn Nets.

Antetokounmpo e compagni vogliono naturalmente pareggiare immediatamente la serie. Presentarsi in Georgia sotto 2-0 potrebbe precludere la rimonta degli uomini di Budenholzer.

Anche questa volta le chiavi della squadra saranno in mano al greco numero 34 e a Jrue Holiday: i due hanno fatto registrare 67 punti in gara 1 e stanotte ci si attende anche un buon apporto da Khris Middleton, che ha chiuso la sfida d’apertura con un misero 26% dal campo.

OPTA | 25-06-2021 11:16