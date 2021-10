Angers, un brutto cliente per il Saint Etienne

Il Saint Etienne non vince in Ligue 1 da 12 partite (5N, 7P) e potrebbe eguagliare la propria striscia record negativa di sempre registrata tra luglio e settembre 1988 (13). Solo per la seconda volta nella propria storia il St Etienne non ha trovato il successo nelle prime 10 partite di una singola stagione di Ligue 1, la precedente nel 1988/89 (14° posto finale). Nove delle 14 squadre con questa partenza di campionato nel 21° secolo sono poi retrocesse in Ligue 2 a fine stagione.

Il Saint Etienne non ha vinto alcuna delle prime cinque gare interne in questa Ligue 1 (3N, 2P). Non dovesse battere l’Angers, eguaglierebbe la propria peggiore partenza casalinga nel massimo campionato (1988/89 – nessun successo nelle prime sei sfide interne). Il Saint Etienne ha la peggiore difesa in Ligue 1 (23 gol subiti). L’ultima volta che ne ha incassati così tanti dopo 10 giornate risale al 1958/59 (28 reti subite).

Il Saint Etienne è imbattuto in casa contro l’Angers negli ultimi 13 confronti in Ligue 1 (9V, 4N). L’ultimo successo esterno nel massimo campionato risale all’aprile 1972 (1-0).

L’attaccante del St Etienne Wahbi Khazri è l’unico giocatore che ha segnato più del 50% delle reti della propria squadra in questa Ligue 1 (cinque su nove).

