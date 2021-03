Anfield terra di conquista: il Liverpool deve reagire

Il Liverpool ha vinto tutti gli ultimi quattro incontri in Premier League contro il Chelsea, realizzando in totale 11 gol e subendone quattro. L’unica squadra capace di ottenere cinque successi di fila contro i Blues nella competizione è stato il Blackburn (sette tra febbraio 1993 e maggio 1996).ù

Il Chelsea ha perso le ultime due trasferte di campionato contro il Liverpool e non ne perde di più ad Anfield dal periodo tra settembre 1992 e ottobre 1997 (sei). Il Liverpool ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe in Premier League, raccogliendo tante sconfitte quante nelle prime 100 gare con Jurgen Klopp in panchina. I Reds non hanno mai perso cinque gare di fila in casa nella propria storia né in campionato né considerando tutte le competizioni.

Il Liverpool è la squadra che ha beneficiato di più autoreti in questa Premier League (tre). L’ultima stagione in cui ne ha usufruito maggiormente è stata la 2014/15 (quattro).

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel è imbattuto nelle prime nove partite alla guida dei Blues in tutte le competizioni; solo José Mourinho (10 gare) e Luiz Felipe Scolari (12) hanno iniziato con una striscia di imbattibilità più lunga la propria esperienza con i Blues.

OPTA | 04-03-2021 10:04