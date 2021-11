Anche sabato si guarda al Qatar

Ricco anche sabato il panorama di gare valide per le qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Qatar. Venerdì l’Italia non è andata più in là del pareggio con la Svizzera: delle gare in programma oggi forse solo Bosnia Erzegovina-Finlandia (si gioca alle 15) potrebbe essere da pareggio.

Nelle altre sfide c’è una favorita ben delineata e quindi potrebbe dare soddisfazione vedere la più debole andare in gol, come ha fatto per esempio ieri Andorra (tra l’altro ridotta in dieci uomini fin da subito) contro la Polonia.

Occhio quindi soprattutto al Montenegro in casa con l’Olanda e, se si ama il brivido, alla Bielorussia in Galles.

OPTA | 13-11-2021 10:37