Anche la tradizione dice Chelsea

Il Chelsea ha perso solo una delle 25 partite casalinghe di Premier League contro il Newcastle, sconfitta per 2-0 a maggio 2012.

Il Newcastle ha perso le ultime sette trasferte di campionato contro il Chelsea, segnando solo tre gol e subendone 18. Il Chelsea potrebbe vincere otto partite interne consecutive nella massima serie contro un singolo avversario per la prima volta dalla serie di nove contro il West Brom tra il 1984 e il 2013. Il Newcastle ha vinto due trasferte di Premier League a Londra in questa stagione, battendo il West Ham e il Crystal Palace. I Magpies non vincono tre volte in una singola stagione nella capitale dalla stagione 2013-14, contro Spurs, West Ham e Crystal Palace. Il Chelsea ha vinto le ultime tre partite di Premier League, tante quante nelle precedenti 11.

I Blues hanno subito un solo gol nelle quattro gare di campionato con Thomas Tuchel, subendo in media solo cinque tiri a partita con il tedesco, rispetto ai 10.1 sotto Frank Lampard in questo campionato. o Il Newcastle ha vinto due delle ultime tre partite di Premier League, tante quante nelle precedenti 13 nella competizione. I Magpies potrebbero ottenere due partite esterne consecutive in campionato per la prima volta da luglio 2020.

OPTA | 15-02-2021 13:06