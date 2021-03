Ancelotti, serve una scossa in casa

L’Everton è imbattuto nelle ultime 15 partite casalinghe di Premier League contro il Southampton, da quando ha perso 0-2 con Howard Kendall alla guida nella stagione 1997-98. Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Everton a ottobre, il Southampton potrebbe vincere anche la gara di ritorno contro i Toffees in campionato per la prima volta dal 1997-98.

Il Southampton ha vinto le ultime due partite giocate di lunedì in Premier League, vincendo 2-1 a Brighton e 1-0 contro il Liverpool in questa stagione, e non ottiene tre successi di fila di lunedì nella massima serie dall’aprile 1992, quando la seconda vittoria della serie fu contro il Liverpool (1-0). L’Everton ha perso le ultime tre partite casalinghe di Premier League: 7 i ko interni di fila nella massima serie nel settembre 1958. In particolare, il tecnico Carlo Ancelotti non ha mai perso quattro partite casalinghe di fila in campionato nella sua carriera da allenatore.

L’Everton è la squadra ad aver giocato più partite nel primo giorno del mese in Premier League, giorno in cui ha perso 29 volte, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altra squadra. In particolare, i Toffees hanno perso entrambe le partite di questo tipo in questa stagione.

OPTA | 01-03-2021 08:54