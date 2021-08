Ancelotti riparte dall’Alaves

L’Alavés, che ospita il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ha vinto due delle ultime sei partite di Liga contro i bianchi (4P): tante quante nelle precedenti 26 (2N, 22P). L’Alavés ha perso 26 sfide di Liga contro il Real Madrid: più che contro qualsiasi altra avversaria, mentre contro nessun’altra ha subito più degli 85 gol incassati contro i Blancos (85 anche quelli subiti contro il Barcellona).

Il Real Madrid ha vinto il 75% delle trasferte contro l’Alavés in Liga (12/16): è la seconda percentuale di successi lontano da casa più alta dei Blancos contro una singola avversaria, affrontata almeno 15 volte (80% vs Hércules: 16/20). L’Alavés ha vinto soltanto uno degli ultimi sette match di esordio stagionale di Liga (3N, 3P): 1-0 contro il Levante nell’agosto 2019. Il Real Madrid non perde una partita di esordio in una stagione di Liga da agosto 2008 contro Deportivo La Coruña al Riazor (1-2). Da allora, i madrileni hanno collezionato otto vittorie e quattro pareggi in 12 gare di debutto stagionale nel massimo campionato, tenendo la porta inviolata in otto di queste.

L’Alavés ha vinto quattro delle ultime nove partite della Liga 2020/21 (3N, 2P), tutte sotto la gestione di Javi Calleja: soltanto un successo in meno rispetto a quelli conquistati dai baschi in tutte le precedenti gare della scorsa stagione, prima del suo arrivo (5V, 8N, 16P). Il Real Madrid non perde da 18 partite di Liga (13V, 5N): si tratta della serie più lunga di gare senza sconfitte nella competizione. L’ultimo rovescio dei Blancos risale a gennaio 2021, contro il Levante all’Alfredo Di Stéfano (1-2).

