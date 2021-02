Ancelotti-Guardiola: sfida nella sfida

L’Everton ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di Premier League contro il Manchester City; successo arrivato nel gennaio 2017 (4-0 al Goodison Park).

Il Manchester City ha vinto le ultime cinque gare di Premier League contro l’Everton realizzando almeno due gol in ciascun match del parziale; questa è la serie più lunga di successi contro questo avversario nella sua storia nel massimo campionato. L’Everton potrebbe perdere tre gare interne di fila in Premier League per la prima volta dal marzo 2016 con Roberto Martinez alla guida; l’ultima volta che Carlo Ancelotti ha ottenuto tre sconfitte di fila in partite interne di un massimo campionato risale al novembre 2006 (con il Milan). o Il Manchester City potrebbe diventare la prima squadra nella storia del massimo campionato a vincere tutte le prime 10 partite di un anno solare; al momento ha eguagliato il record di nove successi stabilito da Bolton (1906) e Manchester United (2009).

L’Everton ha vinto solo tre delle 41 sfide di Premier League contro squadre che occupano il primo posto della classifica ad inizio giornata, senza trovare il successo nelle 12 più recenti; l’ultima vittoria dei Toffees contro queste squadre risale al gennaio 2012 proprio contro i Citizens al Goodison Park. Dopo una sconfitta per 2-0 in casa del Tottenham lo scorso novembre, il Manchester City ha subito solo sei gol nelle ultime 23 partite in tutte le competizioni senza mai incassare più di un gol a partita.

OPTA | 16-02-2021 14:14