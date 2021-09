Ancelotti fa cifra tonda contro il Villarreal

Il Real Madrid ha perso solo una volta nelle sue 21 partite casalinghe in Liga contro il Villarreal (15 vittorie e 5 pareggi). Il Real Madrid potrebbe registrare due vittorie consecutive in campionato contro il Villarreal per la prima volta dal 2014 con Carlo Ancelotti in panchina (4-2 in casa e 0-2 a La Cerámica). Il Villarreal ha pareggiato le ultime tre trasferte nella competizione e potrebbe raggiungere quota quattro pareggi consecutivi in Liga per la prima volta da marzo 2016. Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 24 partite in Liga (18 vittorie e 6 pareggi), la sua striscia di imbattibilità più lunga dal periodo tra marzo 2016 e gennaio 2017 sotto la guida di Zinedine Zidane (28 incontri: 24 vittorie e 4 pareggi).

Il Real Madrid ha segnato 21 gol dopo i primi sei match in campionato in questa stagione, è il loro miglior risultato in questa fase della competizione dall’annata 1987/88 (26 gol). Nelle sole sei partite disputate in Liga in questa stagione, Vinícius Jr. del Real Madrid è stato coinvolto in sette gol (cinque gol, due assist), più che nelle 35 partite della scorsa stagione (sei, tre gol e tre assist).

Carlo Ancelotti gestirà la sua 800esima partita da allenatore nei primi cinque campionati europei (475 vittorie, 181 pareggi e 143 sconfitte). Il tecnico italiano ha vinto il 75,6% delle sue partite alla guida del Real Madrid in Liga (82 gare giocate: 62 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte), la sua miglior percentuale di vittorie in campionato con la stessa squadra.

OPTA | 24-09-2021 21:06