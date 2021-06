Altre amichevoli, c’è anche la Francia

Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Francia. Sono le nazionali impegnate a Euro 2020 che martedì scenderanno in campo per incontri amichevoli quando ormai il conto alla rovescia verso la rassegna continentale è ampiamente cominciato.

Francia-Bulgaria è un remake della sfida che nel 1993, a causa di una rete subita in extremis, lasciò i Galletti fuori dal Mondiale statunitense. Stasera per gli uomini di Deschamps non dovrebbero esserci problemi, almeno due gol dovrebbero realizzarli.

La Repubblica Ceca se la vedrà con l’Albania del marpione Reja: i balcanici arrivano dallo 0-0 in Galles e hanno tutto per reggere l’urto anche stavolta.

Polonia nettamente favorita con l’Islanda, in Ungheria-Repubblica d’Irlanda potrebbero segnare entrambe le squadre.

OPTA | 08-06-2021 07:45