Allo Zini si incrociano due squadre in salute

La Cremonese e l’Empoli capolista si incontrano martedì (ore 16) allo Zini nel recupero della gara del torneo cadetto rimandata il venerdì di Pasqua all’ultimo a causa del focolaio di Covid-19 che ha colpito la squadra toscana.

Cremonese in ascesa: 13 punti per i grigiorossi nelle ultime 5 giornate, grazie a 4 successi e un pareggio. La formazione grigiorossa non perde dal 6 marzo scorso, 0-1 allo Zini dalla Salernitana.

Empoli imbattuto da 25 giornate: 12 le vittorie azzurre, 13 i pareggi, con unico ko a Venezia, 0-2 lo scorso 1 novembre. I toscani segnano da 18 partite ufficiali di fila per un totale di 33 marcature: ultimo stop nello 0-0 casalingo contro la Reggiana, 22 dicembre scorso.

Azzurri a porta chiusa da 387’: ultima rete subita da Proia al 63’ di Empoli-Cittadella 1-1 dello scorso 7 marzo, da cui si contano i residui 27’ di quella gara e le 3 intere seguenti, vinte dai toscani per 2-0 a Vicenza e con triplo 1-0, due in casa contro Pordenone e Virtus Entella e a Reggio Emilia, nell’ultima esibizione, grazie alla rete messa a segno da Matos.

