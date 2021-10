Allegri vuole festeggiare con il Sassuolo

La Juventus ha perso soltanto una delle 16 sfide di Serie A contro il Sassuolo (0-1 nell’ottobre 2015 firmato Nicola Sansone) – completano 12 successi bianconeri e tre pareggi. La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 10 gare di Serie A contro il Sassuolo: solo contro la Pro Patria tra il 1949 e il 1956 ha registrato una striscia più lunga di gare con più di una rete all’attivo contro una singola avversaria nella competizione (13). La Juventus ha vinto sette delle otto partite di Serie A contro il Sassuolo allo Stadium (2-2 con Sarri in panchina nell’altra) – 23 reti bianconere nel parziale, 2.9 di media a incontro.

Nelle ultime cinque giornate di campionato (dal primo infrasettimanale di questa Serie A ad oggi), solo il Milan (15) ha collezionato più punti della Juventus (13) in Serie A.

Sotto la guida di Massimiliano Allegri, la Juventus ha vinto 13 delle 18 partite di Serie A disputate di mercoledì – solamente due sconfitte nel parziale (3N), l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo nell’ottobre 2015.

Quella contro il Venezia nell’ultimo turno è stata la terza vittoria del Sassuolo in questa Serie A (2N, 4P): i neroverdi non hanno ancora vinto due gare di fila nel campionato in corso. Il Sassuolo è la squadra con cui Manuel Locatelli ha giocato più partite (96) e segnato più gol (sei) in Serie A – la prima rete del centrocampista della Juventus nel massimo torneo è arrivata proprio contro i neroverdi, con la maglia del Milan nell’ottobre 2016.

Massimiliano Allegri diventerà in questo incontro il terzo allenatore a tagliare il traguardo delle 200 panchine di Serie A con la Juventus, dopo Giovanni Trapattoni (402) e Marcello Lippi (258).

Tra le 25 squadre affrontate nella sua carriera in Serie A, il Sassuolo (quattro sfide) è una delle tre contro cui l’attaccante della Juventus Alvaro Morata non è riuscito a segnare o servire assist nel massimo campionato (con Udinese e Carpi).

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite di campionato – contro la Juventus ha segnato un gol e servito un assist in nove sfide di Serie A, entrambi arrivati nello stesso match (3-3 nel luglio 2020).

OPTA | 27-10-2021 07:48