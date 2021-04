All’Arminia servono i gol

Dopo essere rimasto cinque partite di fila senza successi contro il Bielefeld, il Friburgo ha vinto gli ultimi due incontri. Dopo il 2-0 dell’andata, il Friburgo potrebbe vincere entrambe le sfide di campionato contro l’Arminia per la prima volta in assoluto nel calcio professionistico. L’Arminia Bielefeld ha vinto tutte le tre sfide casalinghe in Bundesliga contro il Friburgo (3- 1 nell’aprile 2005 la più recente): solo contro il Karlsruhe ha vinto le prime quattro di fila. Allo stesso tempo, il Friburgo ha perso tutte le prime quattro trasferte nel massimo campionato solo in casa del Monaco 1860.

Il Friburgo ha perso 18 punti da posizione di vantaggio in questa Bundesliga: solo Gladbach (21) e Union Berlin (19) ne hanno lasciati per strada di più. Il Bielefeld, invece, ha conquistato un solo punto in rimonta in questo campionato (1-1 nell’ultimo turno contro il Mainz), meno di ogni altra squadra. o Sei punti e una differenza reti di -14 in 10 partite del girone di ritorno rappresentano il peggior risultato di sempre del Bielefeld in Bundesliga.

Solo lo Schalke (17) ha realizzato meno reti del Bielefeld in questa Bundesliga (21): il peggior risultato dell’Arminia dopo 27 giornate di campionato. Il Friburgo ha perso tre delle ultime quattro gare in Bundesliga, raccogliendo tante sconfitte quante nelle 15 giornate di campionato precedenti.

OPTA | 09-04-2021 08:31